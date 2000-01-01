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В Роскачестве будут исследовать чипсы на правильный хруст 17.02 22:28   MIGnews.com

В Роскачестве будут исследовать чипсы на правильный хруст

Роскачество приступило к исследованию сырных чипсов, продукцию собираются проверить на содержание потенциально небезопасных веществ, информирует ведомство.

Продукцию под самыми популярными марками собираются проверить по 49 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание нитратов, искусственных красителей и транс-жиров. Также закупленные образцы пройдут проверку на содержание ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса, пишет пресс-служба.

Сотрудники ведомства планируют определить, содержатся ли в продуктах такие небезопасные вещества, как свинец, кадмий, мышьяк и патогенные микроорганизмы. Также работники ведомства установят, много ли поломанных чипсов в пачке, а также правильно ли они хрустят.


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