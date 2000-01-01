Коронавирус: в Китае жгут зараженные деньги

Центральный банк Китая в Гуанчжоу объявил, что уничтожит наличные деньги, собранные в больницах, автобусах и рынках в районах, затронутых коронавирусом.
Народный банк Китая распорядился изъять для уничтожения или дезинфекции все наличные деньги, полученные в охваченных вызванной коронавирусом эпидемией регионах. Коммерческим банкам было приказано отобрать банкноты из зараженных районов, очистить их и передать в центральный банк. Об этом сообщает Markets Insider.
Народный банк Китая намерен проводить дезинфекцию банкнот при помощи высокой температуры или ультрафиолетового излучения, после чего купюры будут выдержаны в карантине более 14 дней, после чего возвращены в обращение.
Представитель одного из банков в Гуанчжоу заявил, что, несмотря на то, что у клиентов будут спрашивать о происхождении их наличных средств, "будет затруднительно сделать такую меру полностью эффективной".