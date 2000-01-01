17.02 08:08 MIGnews.com

Израильтян прилетевших из Таиланда отправили в карантин

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Начиная с сегодняшнего дня, 17 февраля, израильтяне, возвращающиеся из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао отправляются на двухнедельный карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.Такое решение принято министерство здравоохранения Израиля.В настоящее время, по разным оценкам, в Таиланде находится от пяти до десяти тысяч израильтян.Исключение в решение о карантине сделано только для пилотов El Al и экипажей El Al, при условии, что они будут придерживаться жестких правил гигиены и не выезжать в города, оставаясь в аэропортах. Членам экипажей также запрещено общаться с местным населением