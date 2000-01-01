17.02 09:11 MIGnews.com

Адельсон: легализация марихуаны - пролог опиоидной эпидемии

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Политики и чиновники сферы здравоохранения должны сделать все, чтобы не позволить дальнейшую легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях.Об этом на 20-летии собственной клиники по лечению наркозависимых заявила Мириам Адельсон, сообщает Las-Vegas Review Journal.По словам Адельсон, она осознавала, что ее позиция будет непопулярной, но она почувствовала, что несмотря на это, ее мнение необходимо было озвучить."Я вынуждена настаивать, что марихуана – действительно наркотик, открывающий ворота для употребления потенциально смертельных опиоидов. Легализация каннабиса в нашем обществе напрямую угрожает его наиболее уязвимым членам – детям. Когда они видят, как старшие употребляют коноплю, будто это норма, их шансы стать наркозависимыми резко повышаются", - считает Адельсон.Так, она привела данные исследования Национального центра по проблемам наркомании и злоупотребления психоактивными веществами при Колумбийском университете, согласно которым почти каждый пятый ребенок, впервые употребивший марихуану в возрасте от 14 до 15 лет, может в зрелом возрасте стать наркоманом."Этот риск возрастает до пугающих 28% среди тех, кто впервые употребил каннабис в 13 лет. Употребление марихуаны ставит под угрозу развитие мозга, и, как следствие, способность выносить осмысленные суждения, что в свою очередь провоцирует порочный круг неправильных выборов", - объяснила Адельсон.Замедленное развитие мозга вызывает особую обеспокоенность, поскольку тот обычно продолжает формироваться вплоть до 25-летия.