Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Адельсон: легализация марихуаны навредит детям | Фото:17.02 09:11   MIGnews.com

Адельсон: легализация марихуаны - пролог опиоидной эпидемии

Политики и чиновники сферы здравоохранения должны сделать все, чтобы не позволить дальнейшую легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях.

Об этом на 20-летии собственной клиники по лечению наркозависимых заявила Мириам Адельсон, сообщает Las-Vegas Review Journal.

По словам Адельсон, она осознавала, что ее позиция будет непопулярной, но она почувствовала, что несмотря на это, ее мнение необходимо было озвучить.

"Я вынуждена настаивать, что марихуана – действительно наркотик, открывающий ворота для употребления потенциально смертельных опиоидов. Легализация каннабиса в нашем обществе напрямую угрожает его наиболее уязвимым членам – детям. Когда они видят, как старшие употребляют коноплю, будто это норма, их шансы стать наркозависимыми резко повышаются", - считает Адельсон.

Так, она привела данные исследования Национального центра по проблемам наркомании и злоупотребления психоактивными веществами при Колумбийском университете, согласно которым почти каждый пятый ребенок, впервые употребивший марихуану в возрасте от 14 до 15 лет, может в зрелом возрасте стать наркоманом.

"Этот риск возрастает до пугающих 28% среди тех, кто впервые употребил каннабис в 13 лет. Употребление марихуаны ставит под угрозу развитие мозга, и, как следствие, способность выносить осмысленные суждения, что в свою очередь провоцирует порочный круг неправильных выборов", - объяснила Адельсон.

Замедленное развитие мозга вызывает особую обеспокоенность, поскольку тот обычно продолжает формироваться вплоть до 25-летия.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:32
Базы данных "Ликуда" взломали второй раз за неделю
08:50
Слив в прессу после беседы Мандельблитта с репортером
08:29
Коронавирус: Украина эвакуирует из Уханя граждан Аргентины
08:08
Израильтян прилетевших из Таиланда отправили в карантин
08:03
Аль Пачино расстался с израильской подругой
07:42
Рухани рассказал об отношениях Ирана с РФ и КНР
07:21
Активистка бросившая яблоко в Нетаниягу назвала его Гитлером  
07:10
"ЕС должен развить аппетит к силе"
06:47
Китай запустил производство лекарств от коронавируса
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:30
Франция: переговорщики по Brexit порвут друг друга в клочья
04:20
Дочь Глюкозы побрилась и стала фиолетовой
03:10
На популярном курорте стреляли в отдыхающих
01:56
Схвачен художник из РФ, сливший секс-видео кандидата Макрона
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus