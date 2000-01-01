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Коронавирус: Украина эвакуирует из Уханя граждан Аргентины 17.02 08:29   MIGnews.com

Коронавирус: Украина эвакуирует из Уханя граждан Аргентины

Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за намерение эвакуировать из эпицентра распространения коронавируса COVID-19 граждан Аргентины.

В ведомстве сообщили о согласии украинской стороны принять на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай для осуществления эвакуации украинцев, аргентинских граждан.

"Министерство иностранных дел выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в заявлении МИД Аргентины.

Количество аргентинцев, которых заберет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.


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