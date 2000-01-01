17.02 08:29 MIGnews.com
Коронавирус: Украина эвакуирует из Уханя граждан Аргентины
Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за намерение эвакуировать из эпицентра распространения коронавируса COVID-19 граждан Аргентины.
В ведомстве сообщили о согласии украинской стороны принять на борт самолета, который 18 февраля прилетит в Китай для осуществления эвакуации украинцев, аргентинских граждан.
"Министерство иностранных дел выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в заявлении МИД Аргентины.
Количество аргентинцев, которых заберет украинский самолет из Уханя, ведомство не уточнило.
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