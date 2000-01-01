17.02 20:44 MIGnews.com

В Нигерии смертельная эпидемия лихорадки Ласса

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Пока коронавирус убивает, в Нигерии началась смертельная эпидемия лихорадки Ласса.Заболевших более 450 человек, умерло не менее 70-ти человек. Менее чем за месяц болезнью оказались охвачены 26 штатов страны. Разработка вакцины займет до 2-х лет.Заболевшие сталкиваются с симптомами, близкими к гриппу — высокая температура, головная боль, боли в мышцах. Вместе с тем, у пациентов наблюдаются поражения центральной нервной системы, язвы во рту, подкожные кровоизлияния, сердечная и почечная недостаточность.