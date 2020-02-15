17.02 17:23 MIGnews.com

Дизайнер создала особые медицинские маски

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.



😷+👃🏻👃🏽👃🏿👄=🔓https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8 — Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020

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Дизайнер Даниэль Баскин создала концепт медицинских масок с напечатанными на них лицами, чтобы "защищаться от вирусов, и разблокировать смартфон с помощью Face ID".Для этого на респираторных масках с фильтром N95 натуральными красками печатается изображение нижней части лица. Все что нужно — загрузить свое фото на сайт, подогнать его под нужный размер и оформить заказ.Девушка хочет продавать их по 40$. Только вот дизайнер ещё не протестировала, работают ли её маски с Face ID, а ещё маска такого типа не защищает от вируса.