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Дизайнер создала особые медицинские маски 17.02 17:23   MIGnews.com

Дизайнер создала особые медицинские маски

Дизайнер Даниэль Баскин создала концепт медицинских масок с напечатанными на них лицами, чтобы "защищаться от вирусов, и разблокировать смартфон с помощью Face ID".

Для этого на респираторных масках с фильтром N95 натуральными красками печатается изображение нижней части лица. Все что нужно — загрузить свое фото на сайт, подогнать его под нужный размер и оформить заказ.

Девушка хочет продавать их по 40$. Только вот дизайнер ещё не протестировала, работают ли её маски с Face ID, а ещё маска такого типа не защищает от вируса.




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