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Директор Хадасса: в Израиле эпидемии коронавируса не будет 17.02 10:31   MIGnews.com

Директор Хадасса: в Израиле эпидемии коронавируса не будет

Директор больницы Хадасса профессор Зеев Ротштейн в интервью радио КАН заявил, что не ожидает распространения коронавируса в Израиле.

Профессор Ротштейн сообщил: Неумно предполагать, что в стране начнется эпидемия. Один-два пациента, может десять. Главная проблема - изолировать их в больницах.

Ротштейн добавил: “Я не думаю, что у нас будут проблемы и что нам следует впадать в  панику. Сегодняшняя эпидемия - паника, и так все на нее реагируют. Все паникуют - и так крутится мир. Я думаю, что мы должны вести себя разумно и мы справимся с тем, что у нас есть”.


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