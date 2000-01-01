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Открыто неожиданное лекарство от шизофрении | Фото: Thinkstock17.02 12:59   MIGnews.com

Открыто неожиданное лекарство от шизофрении

Британские ученые открыли довольно необычное побочное действие некоторых витаминов группы В – при высоких дозах они способны уменьшить проявления шизофрении и в особенности на ранних стадиях заболевания. Столь полезное свойство было выявлено при добавлении в рацион больных витаминов В6, В8 и В12.

Как пишет Medical News Today, анализ научных 18 исследований, в которых участвовали 832 пациентов, показал, что дополнительный прием витаминов B в больших дозах последовательно сокращает проявление психиатрических симптомов. При этом чем ранее начиналось применение витаминов, тем лучше результаты показывало лечение.

Авторы исследования надеются, что их открытие станет важным шагом в лечении шизофрении, однако предупреждают, что лучше всего данная терапия подойдет страдающим от дефицита витаминов.
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