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Ученые: в будущем человек сможет жить по 500 лет | Фото: Thinkstock18.02 03:53   MIGnews.com

Ученые: в будущем человек сможет жить по 500 лет

Ведущие американские футурологи заявили, что в будущем человек сможет жить по 500 лет.

Уже сейчас, по утверждению специалистов, если человек придерживается здорового образа жизни, он может дожить до 120 лет. При этом, по подсчетам ученых, позже новые поколения смогут продлевать жизнь практически до бесконечности, передает Polit.info.

Уже на сегодняшний день ученые научились создавать органы, которыми можно будет заменить больные. Специалисты из США разработали инновационную технологию, позволяющую поддерживать нормальное функционирование головного мозга.

Исследователи считают, что за ближайшие 30 лет человечеству удастся вычислить формулу "вечной жизни".
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