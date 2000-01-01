17.01 12:24 MIGnews.com

Диетологи рассказали, как защитить ребенка от болезней

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Диетологи назвали список из нескольких продуктов, которые существенно укрепят иммунитет и здоровье ребенка.В частности, специалисты рекомендуют школьникам налегать на цитрусовые, среди которых особенно полезны лимоны, апельсины, грейпфруты и мандарины из-за высокого содержания в них витамина C, повышающего уровень лейкоцитов.Если этот показатель снижен – организм становится уязвим перед патогенным воздействием вирусов и бактерий. Мало того, аскорбиновая кислота необходима для усвоения кальция и железа.В свою очередь красный перец – богатый источник бета-каротина, укрепляющего иммунную систему, и являющегося профилактическим средством против кожных болезней, вызванных факторами внешней среды, в том числе ультрафиолетовым излучением. Вещество также играет большое значение и для здоровья глаз.Эксперты считают важным для детей употребление курицы, так как она имеет в своем составе достаточное количество витамина В6, участвующего в производстве эритроцитов, необходимых для доставки кислорода в каждую клетку организма, поэтому родителям рекомендуется баловать своих чад соответствующим супом.В этом же списке чеснок, помогающий усилить защиту организма от простудных заболеваний из-за наличия в нем серосодержащих соединений.Пятый рекомендованный продукт - брокколи, так как речь идет многочисленных витаминах, антиоксидантах и пищевых волокнах, играющих большую роль в улучшении работы всех систем организма.Улучшить функционирование пищеварительного тракта помогут орехи, богатые витамином Е, нехватка его грозит проблемами с обменными процессами и иммунитетом.