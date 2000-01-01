Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Медики обнаружили целительные свойства черного винограда | Фото:17.01 09:15   MIGnews.com

Медики обнаружили целительные свойства черного винограда

Косточки черного винограда содержит ряд ферментов и полезных веществ, укрепляющих кровеносные сосуды и волосы, повышающих эластичность кожи, а также улучшающих кровообращение.

Помимо этого, черный виноград поддерживает норму сахара в крови, способствует улучшению его баланса, регулирует уровень выработки инсулина и способен усилить чувствительность организма к этому гормону.

Также этот продукт положительно влияет на работу сердца и снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, специалисты отмечают, что при употреблении винограда улучшается работа мозга. Виноград способен улучшить память и внимание. Также, многие исследования ученых говорят о том, что употребление этого фрукта способно продлить жизнь человека из-за большого содержания фитонутриента расвератрола, который обладает свойством замедлять окисление клеток.

Также в составе этого фрукта находится компонент кверцитин, который имеет противовоспалительные свойства и является отличным антиоксидантом. Ученые выяснили, что этот фермент способен снизить риск возникновения тромбов, что без сомнения является еще одним положительным эффектом в копилку винограда.

Еще одним полезным веществом в винограде являются флавоноиды. Благодаря этим ферментам виноград приобретает узнаваемы вкус и темный окрас. Помимо этого ученые определили, что флавоноиды обладают свойством разрушать раковые клетки. Количество флавоноидов можно определить по окрасу винограда — чем фрукт темнее, тем больше в нем этих элементов.

Кроме того, виноград обладает косметологическим эффектом. В его составе есть полезные кислоты, которые укрепляют кожу и делают ее более эластичной.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:18
В детсаду Тель-Авива умер младенец
09:57
Франция отправит на Ближний Восток атомный авианосец
09:36
Несколько сотен арабов устроили беспорядки на Храмовой горе  
08:12
В ФРГ согласовали отключение ТЭС на буром угле
07:51
Вертолет ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру ХАМАС
07:30
Третья подряд победа Маккаби
07:18
Крушение самолета МАУ: пять стран озвучили требования
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:05
Уитни Хьюстон и Depeche Mode внесли в Зал славы рок-н-ролла
04:00
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов"
02:57
Слухи о том, что Джеймса Бонда сыграет женщина, опровергли
00:33
Нигерия: исламисты освободили 3 гуманитарных работников
23:42
На высокий пост в Ватикане впервые назначена женщина
23:00
Рухани: Иран не хочет войны с Западом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus