17.01 09:15 MIGnews.com

Медики обнаружили целительные свойства черного винограда

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Косточки черного винограда содержит ряд ферментов и полезных веществ, укрепляющих кровеносные сосуды и волосы, повышающих эластичность кожи, а также улучшающих кровообращение.Помимо этого, черный виноград поддерживает норму сахара в крови, способствует улучшению его баланса, регулирует уровень выработки инсулина и способен усилить чувствительность организма к этому гормону.Также этот продукт положительно влияет на работу сердца и снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, специалисты отмечают, что при употреблении винограда улучшается работа мозга. Виноград способен улучшить память и внимание. Также, многие исследования ученых говорят о том, что употребление этого фрукта способно продлить жизнь человека из-за большого содержания фитонутриента расвератрола, который обладает свойством замедлять окисление клеток.Также в составе этого фрукта находится компонент кверцитин, который имеет противовоспалительные свойства и является отличным антиоксидантом. Ученые выяснили, что этот фермент способен снизить риск возникновения тромбов, что без сомнения является еще одним положительным эффектом в копилку винограда.Еще одним полезным веществом в винограде являются флавоноиды. Благодаря этим ферментам виноград приобретает узнаваемы вкус и темный окрас. Помимо этого ученые определили, что флавоноиды обладают свойством разрушать раковые клетки. Количество флавоноидов можно определить по окрасу винограда — чем фрукт темнее, тем больше в нем этих элементов.Кроме того, виноград обладает косметологическим эффектом. В его составе есть полезные кислоты, которые укрепляют кожу и делают ее более эластичной.