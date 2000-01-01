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Склонность к онкологии связали с группой крови | Фото:17.01 20:06   MIGnews.com

Склонность к онкологии связали с группой крови

Люди с определенной группой крови более склонны к тому или иному виду онкологии.

К такому выводу пришли специалисты Каролинского университета, передает Medical Xpress.

Выяснилось, что у обладателей первой группы крови вероятность заболеть раком в целом ниже, чем у остальных, однако именно эти люди более подвержены возникновению злокачественных опухолей толстой кишки.

Дабы прийти к такому выводу, ученые в течение 35 лет вели наблюдение за состоянием здоровья почти 1,1 миллиона человек.

У владельцев второй группы крови повышенный риск развития рака желудка. У людей с третьей группой крови наблюдается самый высокий риск рака поджелудочной железы, а у обладателей четвертой - почек.


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