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Названы первые признаки болезни почек | Фото:17.01 16:57   MIGnews.com

Названы первые признаки болезни почек

Первым признаком возникновения проблем с почками является появление зуда и сухости кожного покрова по всему телу человека.

Так, многие заболевания почек могут развиваться без каких-либо симптомов, что приводит к поздней диагностике хронического состояния, сообщает медицинское издание Bright Side.

В конечном счете ситуация оказывается настолько серьезной, что появляется необходимость в хирургическом вмешательстве, поэтому очень важно вовремя распознать опасность. Ключевой признак — почечное давление или диастолическое, которое указывает на ухудшение состояния стенок сосудов.

Чрезмерное его повышение или снижение говорит о развитии патологий. Зуд и сухость кожи также нередко сигнализируют о том, что парный фасолевидный орган, очищающий кровь, не функционирует должным образом.

Эти симптомы появляются из-за чрезмерного количества фосфора в организме или же от из-за отравления продуктами обмена веществ. Другие опасности с этим связанные: патологические поражения кишечника и печени, развитие остеопороза, анемии, повышение риска кровоизлияния.

Треморы, усталость, затрудненное дыхание, бессонница и слабость, желание согреться независимо от температуры — все это признаки анемии, которые знают многие люди, отмечают медики.

Мало известно то, что проблемы с почками могут замедлить выработку гормона эритропоэтина, стимулирующего производство эритроцитов в костном мозге, поэтому вышеперечисленные симптомы должны быть проверены на причину их появления.


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