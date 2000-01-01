Медики перечислили самые опасные для мозга напитки
Содовая, пакетированный сок и квас содержат огромное количество сахара, а их регулярное употребление на протяжении длительного периода времени оказывает негативное влияние на активность гиппокампа, что, в свою очередь, грозит нарушениями кратковременной памяти.
Кроме того, в различных супах и бульонах также наблюдается высокое содержание жиров и соли, что, в свою очередь, повышает риск возникновения инсульта, а также провоцирует повышение артериального давления.
Питьевая вода при условии содержания там алюминия увеличивает вероятность болезни Альцгеймера. Напитки с высоким уровнем кофеина грозят усугублением стресса. Если часто употреблять кофе, повышается содержание катехоламинов, что влечет за собой увеличение доли кортизола.
При злоупотреблении также проявляют себя раздражительность или бессонница. То же касается и чая, где имеется кофеин.
Пользы ни организму в общем, ни персонально мозгу не принесут и алкогольные напитки, действующие подобно нейротоксину, затуманивая сознание. Серьезные нарушения в работе мозга могут возникать и из-за энергетиков, где имеет место комбинация из сахара и кофеина.