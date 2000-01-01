17.01 14:09 MIGnews.com

Медики перечислили самые опасные для мозга напитки

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Содовая, пакетированный сок и квас содержат огромное количество сахара, а их регулярное употребление на протяжении длительного периода времени оказывает негативное влияние на активность гиппокампа, что, в свою очередь, грозит нарушениями кратковременной памяти.Кроме того, в различных супах и бульонах также наблюдается высокое содержание жиров и соли, что, в свою очередь, повышает риск возникновения инсульта, а также провоцирует повышение артериального давления.Питьевая вода при условии содержания там алюминия увеличивает вероятность болезни Альцгеймера. Напитки с высоким уровнем кофеина грозят усугублением стресса. Если часто употреблять кофе, повышается содержание катехоламинов, что влечет за собой увеличение доли кортизола.При злоупотреблении также проявляют себя раздражительность или бессонница. То же касается и чая, где имеется кофеин.Пользы ни организму в общем, ни персонально мозгу не принесут и алкогольные напитки, действующие подобно нейротоксину, затуманивая сознание. Серьезные нарушения в работе мозга могут возникать и из-за энергетиков, где имеет место комбинация из сахара и кофеина.