17.01 08:37 MIGnews.com

В Израиле сделали уникальную операцию по пересадке легких

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Специалисты больницы Белинсон в Петах-Тикве осуществили уникальную операцию по пересадке легких и спасли жизнь матери двоих детей.39-летняя Лиз Морад 10 лет назад заразилась опасной легочной инфекцией. Четыре года назад ее состояние резко ухудшилось, а весь последний год она провела в больнице, подключенная к аппарату искусственного дыхания и вентиляции легких.Лиз не могла говорить, и не встречалась с дочерьми - из-за опасения заразить их и также из-за того, что выглядела она чрезвычайно плохо. Два раза за минувший год Лиз оказывалась в состоянии клинической смерти, и лишь благодаря своевременным действиям врачей ее удалось спасти. Инфекция пожирала ткань ее легких, и врачи осознали, что единственным способом спасти Лиз является пересадка легких.Несколько недель назад появился подходящий донор, и Лиз сделали уникальную операцию, длившуюся несколько часов.После операции состояние Лиз улучшилось. Она впервые за много лет дышит самостоятельно, может говорить, вставать с кровати и ходить. Доктор Мильтон Саута, руководивший трансплантацией говорит: "Мы не можем описать словами, насколько мы удовлетворены теми темпами, которыми поправляется Лиз. Лиз трижды спасли от смерти, и я счастлив видеть, что она снова может дышать и говорить".Больница Белинсон - единственная в Израиле, где осуществляются операции по пересадке легких. За последние 20 лет осуществлено 630 таких трансплантаций, Случай Лиз уникален потому, что впервые операция сделана пациенту, который так долго был присоединен к аппарату искусственного дыхания.