Ученые: Пожилым людям вредны диеты

Всяческие диеты для снижения веса негативно влияют на здоровье пожилых женщин, выяснили специалисты из США, как пишет ladyportal.info.
Как отмечают исследователи из университета Уэйк Форест в Северной Каролине, негативное влияние на организм может оказать обратный набор веса, который часто происходит после диеты. Это, в свою очередь повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Ученые проанализировали данные о 112 женщинах, страдающих лишним весом, которые в течение 5 месяцев худели, употребляя здоровую пищу и занимаясь физическими упражнениями.
Как выяснилось, после потери веса в норму приходили такие показатели, как уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови. Однако с последующим набором веса эти показатели становились хуже, чем до диеты.
Кристен Биверс, однa из авторов исследования, поясняет, что необходимы дополнительные исследования, помогающие лучше изучить механизмы долгосрочного снижения веса.