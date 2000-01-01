18.01 02:31 MIGnews.com

Пробиотики не оказывают действия на организм человека

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В современной медицине очень часто используют пробиотики. Их назначают детям с самого рождения, уверяя, что они очень хорошо влияют на микрофлору кишечника. Интересно, что ученые с такой точкой зрения совсем не согласны.Если поискать научные работы на тему пробиотиков, то невозможно найти таких, которые доказывают их положительное влияние на организм человека. Об этом, как считают специалисты, следует задуматься. Ученые утверждают, что еще ни одно исследование не доказало пользу пробиотиков, но несмотря на это, врачи продолжают их назначать людям для восстановления микрофлоры.Еще один эксперимент только подтвердил эти размышления. Продолжительное время одна группа людей принимала пробиотики, другая — нет. Так вот, в их организмах различий не нашли. Отмечается, что эксперимент проводился на здоровых людях.