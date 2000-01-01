Названы полезные для суставов продукты

Медики предупреждают: эти продукты помогут забыть о болях в суставах и восполениях.
Существуют продукты, которые могут облегчать симптомы и течение суставных заболеваний.
По словам ученых, в их число входят жирная скумбрия, овсянка, желе и молочные продукты, передает Медикфорум.
По словам специалистов, эти продукты способствуют защите от нарушения обмена веществ в хрящевой ткани внутри сустава, приводящего к неблагоприятным последствиям в виде суставных воспалений, болей и болезней.
Чтобы усилить защиту от воспаления, эксперты советуют включать в рацион еду, богатую жирными полиненасыщенными кислотами омега-3. Для этого полезно употреблять в пищу льняное масло и семена льна, скумбрию, сардины, сельдь.
Противовоспалительным эффектом также обладает куркума, а от заболеваний суставов – киви, содержащие антиоксидант.
Овсянка является полезной для поддержания хорошего состояния суставов из-за насыщения марганцем, при недостатке которого в организме начинает замедляться восстановление повреждений в хрящах.
Помощником также является молоко, употребление которого помогает справляться с проблемой хрупкости костей из-за кальция.