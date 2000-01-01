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Названы полезные для суставов продукты | Фото:17.11 05:43   MIGnews.com

Названы полезные для суставов продукты

Медики предупреждают: эти продукты помогут забыть о болях в суставах и восполениях.
Существуют продукты, которые могут облегчать симптомы и течение суставных заболеваний.

По словам ученых, в их число входят жирная скумбрия, овсянка, желе и молочные продукты, передает Медикфорум.

По словам специалистов, эти продукты способствуют защите от нарушения обмена веществ в хрящевой ткани внутри сустава, приводящего к неблагоприятным последствиям в виде суставных воспалений, болей и болезней.

Чтобы усилить защиту от воспаления, эксперты советуют включать в рацион еду, богатую жирными полиненасыщенными кислотами омега-3. Для этого полезно употреблять в пищу льняное масло и семена льна, скумбрию, сардины, сельдь.

Противовоспалительным эффектом также обладает куркума, а от заболеваний суставов – киви, содержащие антиоксидант.

Овсянка является полезной для поддержания хорошего состояния суставов из-за насыщения марганцем, при недостатке которого в организме начинает замедляться восстановление повреждений в хрящах.

Помощником также является молоко, употребление которого помогает справляться с проблемой хрупкости костей из-за кальция.


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