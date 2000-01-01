17.11 05:43 MIGnews.com

Названы полезные для суставов продукты

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Медики предупреждают: эти продукты помогут забыть о болях в суставах и восполениях.Существуют продукты, которые могут облегчать симптомы и течение суставных заболеваний.По словам ученых, в их число входят жирная скумбрия, овсянка, желе и молочные продукты, передает Медикфорум.По словам специалистов, эти продукты способствуют защите от нарушения обмена веществ в хрящевой ткани внутри сустава, приводящего к неблагоприятным последствиям в виде суставных воспалений, болей и болезней.Чтобы усилить защиту от воспаления, эксперты советуют включать в рацион еду, богатую жирными полиненасыщенными кислотами омега-3. Для этого полезно употреблять в пищу льняное масло и семена льна, скумбрию, сардины, сельдь.Противовоспалительным эффектом также обладает куркума, а от заболеваний суставов – киви, содержащие антиоксидант.Овсянка является полезной для поддержания хорошего состояния суставов из-за насыщения марганцем, при недостатке которого в организме начинает замедляться восстановление повреждений в хрящах.Помощником также является молоко, употребление которого помогает справляться с проблемой хрупкости костей из-за кальция.