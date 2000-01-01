16.11 12:40 MIGnews.com

Президент Сербии экстренно госпитализирован

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Поздно вечером, 15 ноября, был экстренно госпитализирован президент Сербии Александр Вучич.Пресс-служба его администрации сообщила, что это произошло из-за проблем с сердцем.Уточняется, что Вучича разместили в Военно-медицинской академии. Информацию о состоянии президента Сербии не раскрывают."У него был напряжённый день. Александр Вучич провел ряд международных встреч и открыл в Белграде улицу имени героя Советского Союза Николая Кравцова. Кроме того, в регионе уже несколько дней крайне нестабильная погода, изменения которой негативно влияют на людей с сердечно-сосудистыми проблемами", – сказано в сообщении.Александру Вучичу в 2019 году исполнилось 49 лет. Пост главы государства он занимает два года – с июня 2017-го. Ранее о подобных инцидентах не сообщалось.