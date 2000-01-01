Названа опасность кофе для беременных

Употребление кофе во время беременности может стать причиной недоношенности ребенка и даже спровоцировать выкидыш.
К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения, результаты нового исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility.
Так, эксперты провели опрос среди 1200 женщин, которые планировали родить. У них взяли кровь, измерили уровень кофеина и установили, как часто испытуемые употребляли кофеиносодержащие продукты.
После ученым оставалось лишь наблюдать за течением беременности. Результаты показали, всего одна чашка кофе в день уже повышает риск недобора веса у вынашиваемого плода. Выкидышем же угрожают даже две чашки бодрящего напитка в день. А на первых неделях кофеин особенно опасен.
"Поправка на тошноту, рвоту и другие факторы, которые корректируются на ранних этапах беременности, продемонстрировала, что потребление кофеиновых напитков на уровнях ниже, чем те, которые соответствуют медицинским советам, было положительно связано с риском потери плода", — сказано в материале.
При употреблении кофе повышаются давление и сердечный ритм, потому от напитка нужно отказываться уже на моменте планирования беременности.