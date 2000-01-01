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Названа опасность кофе для беременных | Фото:17.10 02:24   MIGnews.com

Названа опасность кофе для беременных

Употребление кофе во время беременности может стать причиной недоношенности ребенка и даже спровоцировать выкидыш.

К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения, результаты нового исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility.

Так, эксперты провели опрос среди 1200 женщин, которые планировали родить. У них взяли кровь, измерили уровень кофеина и установили, как часто испытуемые употребляли кофеиносодержащие продукты.

После ученым оставалось лишь наблюдать за течением беременности. Результаты показали, всего одна чашка кофе в день уже повышает риск недобора веса у вынашиваемого плода. Выкидышем же угрожают даже две чашки бодрящего напитка в день. А на первых неделях кофеин особенно опасен.

"Поправка на тошноту, рвоту и другие факторы, которые корректируются на ранних этапах беременности, продемонстрировала, что потребление кофеиновых напитков на уровнях ниже, чем те, которые соответствуют медицинским советам, было положительно связано с риском потери плода", — сказано в материале.

При употреблении кофе повышаются давление и сердечный ритм, потому от напитка нужно отказываться уже на моменте планирования беременности.


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