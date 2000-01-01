16.10 17:51 MIGnews.com

Найдена неизвестная ранее причина развития шизофрении

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Вероятность развития шизофрении и других психических расстройств связана с ранее неизвестными науке мутациями.К такому выводу пришли генетики из Гарварда и Массачусетского технологического института после многолетнего исследования, передает пресс-служба Американского общества генетики человека (ASHG)."Нам впервые удалось выделить сразу десять генов, нарушения в работе которых резко повышают вероятность развития шизофрении. Два из них связаны с работой глутаматных рецепторов, потенциальных "мишеней" для будущих лекарств от этой болезни. Более того, анализ показывает, что существует масса еще неоткрытых участков ДНК такого рода", − рассказал генетик Тарджиндер Сингх.Ученые создали огромную базу данных, в которую вошли геномы 25 тысяч больных шизофренией и 100 тысяч психически здоровых людей. Это позволило выделить сразу десять редких мутаций, появление которых в ДНК повышало вероятность развития расстройства.Речь идет о так называемых "опечатках" в генах GRIN2A, GRIA3 и SP4, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. По мнению генетиков, изучение этих генов поможет в будущем исправить нарушения и избавить людей от шизофрении.