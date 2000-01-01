Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Найдена неизвестная ранее причина развития шизофрении | Фото: AFP16.10 17:51   MIGnews.com

Найдена неизвестная ранее причина развития шизофрении

Вероятность развития шизофрении и других психических расстройств связана с ранее неизвестными науке мутациями.

К такому выводу пришли генетики из Гарварда и Массачусетского технологического института после многолетнего исследования, передает пресс-служба Американского общества генетики человека (ASHG).

"Нам впервые удалось выделить сразу десять генов, нарушения в работе которых резко повышают вероятность развития шизофрении. Два из них связаны с работой глутаматных рецепторов, потенциальных "мишеней" для будущих лекарств от этой болезни. Более того, анализ показывает, что существует масса еще неоткрытых участков ДНК такого рода", − рассказал генетик Тарджиндер Сингх.

Ученые создали огромную базу данных, в которую вошли геномы 25 тысяч больных шизофренией и 100 тысяч психически здоровых людей. Это позволило выделить сразу десять редких мутаций, появление которых в ДНК повышало вероятность развития расстройства.

Речь идет о так называемых "опечатках" в генах GRIN2A, GRIA3 и SP4, участвующих в передаче сигналов между нервными клетками. По мнению генетиков, изучение этих генов поможет в будущем исправить нарушения и избавить людей от шизофрении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:50
Филиппины встряхнуло мощное землетрясение
16:17
Отказ Заворотнюк: рассекречены скандальные факты о вакцине
15:59
Уровень антисемитизма в Англии пугающе растет
15:08
ЕС просят усилить охрану дипмиссий Турции
14:39
С арендой анклава Цофар Иорданией возникли противоречия
14:17
Отравление тунцом в Тель-Авиве: было тяжело дышать
13:55
Коэн: третьих выборов не будет
13:36
Алмазная промышленность Израиля находится под угрозой
13:17
Иран проявляет активность в Иудее и Самарии
12:59
Лавров: Россия за диалог между Дамаском и курдами
12:40
Беннет и Либерман против Арабского Списка
12:17
Санкции США против Турции не затронут военное сотрудничество
11:40
РФ и Сирия приняли меры для безопасного вывода военных США
11:18
Посол РФ в Израиле об аресте Иссахар: успокойтесь и смотрите
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus