16.10 14:17 MIGnews.com

Отравление тунцом в Тель-Авиве: было тяжело дышать

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Во вторник, 15 октября, два человека были госпитализированы с признаками серьезного отравления из-за салата с тунцом в сети кафе "Арома" в Тель-Авиве.Одна из пострадавших, 41-летняя женщина, прибыла в тяжелом состоянии в больницу, из-за чего медики опасались за ее жизнь, передает "Аруц Шева".В течение суток она находилась в реанимационном отделении. Но уже 16 октября врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Ее выписали из больницы."Я работаю в этом районе и приехала на обед в ресторан, где заказала салат из тунца. Я съела салат и вскоре почувствовала жжение в языке, мое лицо покраснело и начало гореть, было тяжело дышать", – после происшествия призналась пострадавшая.