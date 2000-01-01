Названы продукты, улучшающие потенцию

Ужин с правильно подобранными продуктами благотворительно влияет на потенцию мужчин.
Ученые утверждают, что плохая экология и нерегулярное питание, постоянные стрессы и усталость негативно влияют на мужское здоровье, но эту проблему можно исправить, передает информагентство "Версия" со ссылкой на многочисленные исследования в этой сфере.
В частности, в "правильный" вечерний прием пищи для улучшения потенции специалисты советуют добавлять природную альтернативу аптечным афродизиакам. Речь идет о гречке, морепродуктах, рыбе и винограде.
Гречневая каша улучшает циркуляцию крови, в том числе и в мужских половых органах, что усиливает потенцию и эректильную функцию. Это происходит благодаря растительному белку и пищевым волокнам.
Морепродукты и рыба повышают выработку тестостерона и усиливают эрекцию, благодаря богатому насыщению витаминами А, D и Е.
Виноград, и в том числе и вино, помогают улучшить мужское здоровье с другой стороны. Витамины, содержащиеся в ягодах, благоприятно влияют на сперму.