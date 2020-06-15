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Пекин ограничил выезд из города из-за COVID-19 16.06 14:42   MIGnews.com

Пекин ограничил выезд из города из-за COVID-19

Власти Пекина решили ограничить автомобильное сообщение столицы с остальными районами страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса, новая вспышка которого произошла в городе на минувшей неделе.

Отмечается, что автомобилям такси нельзя выезжать за пределы города, данный запрет также распространяется на тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно. На выезде из Пекина собираются установить посты, чтобы контролировать выполнение указания.

Городской комитет здравоохранения также наложил запрет на выезд из Пекина людям, имеющим повышенный риск заражения, и потребовал от граждан этой категории, уже уехавшим из столицы, незамедлительно обратиться к местным властям, пишет ITV.

В течение последних трех дней, начиная с субботы, в Пекине, согласно информации Госкомздрава КНР, обнаружены 99 случаев заражения COVID-19: по 36 в субботу и воскресенье, 27 - в понедельник. В этой статистике не учитывались бессимптомные носители коронавируса.


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