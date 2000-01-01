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Вспышка коронавируса в больнице Ихилов 16.06 07:05   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в больнице Ихилов

Израильские СМИ сообщают о том, что 11 работников больницы Ихилов в Тель-Авиве заражены коронавирусом. Среди зараженных - три врача, две медсестры и шесть членов административного и вспомогательного персонала.

Портал ynet  сообщает о том, что в больнице нарушались инструкции министерства здравоохранения. Так, в одном из отделений внутренних болезней больницы несколько дней назад состоялась церемония прощания со студентами по окончании практики. В ней приняли участие более 20 человек, большую часть времени они были без масок.

После встречи один из участвовавших в ней врачей узнал что его жена и дочь являются носителями коронавируса. Позднее было установлено что и он также заражен. Все участники мероприятия помещены на карантин. Всего сегодня на карантине - 68 сотрудников Ихилов.

В дополнение к этому инфицирован еще один доктор из другого отделения внутренних болезней и еще один врач из другого отделения.

После выявления заражения директор больницы, профессор Рони Гамзо провел серию видеоконференций с работниками, на которых подчеркнул необходимость строгого исполнения инструкций безопасности медперсонала в условиях эпидемии коронавируса, в первую очередь - ношения масок.

Зараженные были выявлены в воскресенье, 14 июня. Работники Ихилов утверждают, что им не была передана информация о происходящем в ясной и упорядоченной манере. Большинство думали, что заражены только  два врача, и получили эту информацию из групп коллег в whatsapp.

По данным министерства здравоохранения, на настоящий момент 690 членов медицинского персонала в Израиле находятся на карантине. Среди них - 97 врачей и 210 медсестер. 


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