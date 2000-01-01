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Израиль договорился с Moderna о поставке вакцины | Фото:16.06 17:01   MIGnews.com

Израиль договорился с Moderna о поставке вакцины

Во вторник, 16 июня, Израиль подписал соглашение с американской фирмой Moderna, которая проводит клинические испытания вакцины от смертоносного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает 13 канал.

Если испытания окажутся успешными, вакцина – эффективной, она будет предоставлена Израилю. По словам генерального директора фирмы, данные об эффективности станут доступны в ноябре 2020 года.

А пока что Moderna продвигается быстрее других компаний в поиске лекарства от коронавируса. Другие подробности сделки на данный момент не разглашаются.

Ранее сообщалось, что фирма проходит последний испытаний, которые на предыдущих стадиях продемонстрировали обнадеживающие результаты.


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