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Елену Зеленскую госпитализировали в больницу 16.06 10:09   MIGnews.com

Елену Зеленскую госпитализировали в больницу

Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц.

Сейчас диагноз Елены Зеленская: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Состояние стабильное.

Сообщается, что Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей. Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и их детей показали отрицательный результат.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки зафиксировано 666 новых случаев коронавируса. 11 человек умерли, 275 выздоровели.


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