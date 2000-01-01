16.06 10:09 MIGnews.com
Елену Зеленскую госпитализировали в больницу
Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц.
Сейчас диагноз Елены Зеленская: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Состояние стабильное.
Сообщается, что Зеленская находится в изоляции, под наблюдением врачей. Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и их детей показали отрицательный результат.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки зафиксировано 666 новых случаев
коронавируса. 11 человек умерли, 275 выздоровели.
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