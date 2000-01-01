16.06 10:06 MIGnews.com

Предупреждение о вспышке COVID- 19 среди арабов и харедим

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Министерство здравоохранения Израиля опубликовало отчет , в котором предупреждает о возможной вспышке коронавируса в городах, населенных ультраортодоксами и арабами.Минздрав указывает на необходимость принятия превентивных мер в таких городах, как Бней-Брак, Элад и Бейтар-Илит.Также сообщается о возможной вспышке эпидемии среди израильских арабов. Только в Бака аль-Гарбия в последние дни выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом.Уровень позитивных тестов на коронавирус в Элад в последние два дня превышает 6% - при том, что в среднем по Израилю этот уровень не превышает 1,5%. В Бней-Браке с начала июня выявлено 126 новых пациентов, уровень позитивных тестов составляет 3%. такой же уровень зараженных в Элад. Там инфицированные сосредоточены в кварталах Алеф и Далет.В арабских городах, помимо Бака аль-Гарбия, высокий уровень концентрации отмечается в Умм эль-Фахм, Кафр Кара, Фордис, Бана и Нацерете. В арабском секторе на настоящий момент - 63 активных носителя, 54 из них выявлены в последнюю неделю.