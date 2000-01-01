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Ученые назвали самые полезные напитки | Фото: Thinkstock17.04 00:27   MIGnews.com

Названы самые полезные напитки

Специалисты в области спортивной медицины провели исследование, позволяющее выявить самый полезный напиток для спорта. Оказалось, что лучше всего спортсмена подходят не специальные энергетики, а обычная вода.

К такому выводу пришли сотрудники университета Пенсильвании.

Из всех напитков, представленных на полках магазинов, лучшим, безусловно, является вода. Она помогает вывести из организма лишние ядовитые вещества, а также восполняет водно-солевой баланс, после активного потовыделения.

Также выяснилось, что не меньшей пользой, обладают и газированные напитки. Они выполняют все те же функции, что и вода. Правда, у них есть и ряд минусов, таких как повышенное содержание сахара.

Энергетики же, по мнению ученых, хуже всего влияют на организмы спортсменов. Они могут вызывать аритмию, головные боли и многие другие отрицательные эффекты. Принимать их во время занятий спортом противопоказано.
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