16.04 20:21 MIGnews.com

Смартфоны – причина эпидемии грыжи позвоночника у молодежи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Любовь к смартфонам и иными гаджетам может вылиться в проблемы со здоровьем, предупреждают американские медики. В частности увлечение мобильными аппаратами может спровоцировать как боли в спине и шее, так и привести к развитию межпозвоночной грыжи.В издании The Spine Journal ортопеды из лос-анджелесского медицинского центра "Седар-Синай" Тодд Ланман и Джейсон Куэллар опубликовали результаты своего исследования рентгеновских снимки молодых пациентов, жаловавшихся на боли в спине. Они обнаружили у них нетипичный изгиб шеи, к чему привело регулярное многочасовое пользование смартфонами.Ученые отмечают манеру пользоваться мобильными устройствами – немного нагнув шею, что многократно увеличивает давление на межпозвоночные диски. Например, если в вертикальном положении голова человека весит 4,5-5,5 кг, то при наклоне в 15 градусов давление увеличивается в 2-2,5 раза, а при наклоне под 60 градусов - в 5-6 раз.Для профилактики болей ортопеды рекомендуют снижать давление на шею, например, пользуясь смартфоном таким образом, чтобы экран был на уровне глаз, и печатать текст обеими руками, чтобы позвоночник находился в более симметричной и удобной позиции.