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Смартфоны – причина эпидемии грыжи позвоночника у молодежи | Фото: Thinkstock16.04 20:21   MIGnews.com

Смартфоны – причина эпидемии грыжи позвоночника у молодежи

Любовь к смартфонам и иными гаджетам может вылиться в проблемы со здоровьем, предупреждают американские медики. В частности увлечение мобильными аппаратами может спровоцировать как боли в спине и шее, так и привести к развитию межпозвоночной грыжи.

В издании The Spine Journal ортопеды из лос-анджелесского медицинского центра "Седар-Синай" Тодд Ланман и Джейсон Куэллар опубликовали результаты своего исследования рентгеновских снимки молодых пациентов, жаловавшихся на боли в спине. Они обнаружили у них нетипичный изгиб шеи, к чему привело регулярное многочасовое пользование смартфонами.

Ученые отмечают манеру пользоваться мобильными устройствами – немного нагнув шею, что многократно увеличивает давление на межпозвоночные диски. Например, если в вертикальном положении голова человека весит 4,5-5,5 кг, то при наклоне в 15 градусов давление увеличивается в 2-2,5 раза, а при наклоне под 60 градусов - в 5-6 раз.

Для профилактики болей ортопеды рекомендуют снижать давление на шею, например, пользуясь смартфоном таким образом, чтобы экран был на уровне глаз, и печатать текст обеими руками, чтобы позвоночник находился в более симметричной и удобной позиции.
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