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17.03 04:18   MIGnews.com

Ученые рассказали, что предотвратит развитие деменции

Исследователи из Швеции пришли к выводу, что физические нагрузки помогут людям в возрасте, предотвратить развитие деменции.

Ученые выявили закономерность, согласно которой "негативные процессы в сердечно-сосудистой системе людей в самом расцвете сил могут негативно влиять на работу мозга в пожилые годы и способствовать развитию деменции".

Однако избежать развития слабоумия можно с помощью физической активности.

Специалисты поясняют, что положительные эффекты от активного образа жизни могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий.

Прежде чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые наблюдали за здоровьем примерно 200 женщин в течение почти 45 лет.

Перед началом наблюдений сотрудники университета попросили участниц позаниматься на велотренажере и измерили уровень их выносливости, а также мышечную активность. Далее они следили за изменениями в остроте памяти и интеллекта у участниц эксперимента и проводили тесты.

В ходе эксперимента ученые установили зависимость между развитием старческого слабоумия и физической формой женщин в среднем возрасте. Таким образом, проблемы с памятью вряд ли будут иметь те, кто поддерживает себя в хорошей форме. Регулярная зарядка и высокая физическая активность могут уменьшить в два раза риск развития деменции, утверждается в исследовании.
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