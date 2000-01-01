Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









17.03 03:35   MIGnews.com

Чипсы, газировка, пицца вызывают зависимость

Американские диетологи составили список опасных продуктов, которые вызывают зависимость у человека. В итоге это провоцирует сбой в организме, а впоследствии – ожирение.

Специалисты из университета Колорадо изучили сотни продуктов, которые пользуются популярностью у населения. Среди них диетологи выделили наиболее опасные перекусы, вызывающие у человека привыкание.

В топ рейтинга попали вкусные и привычные ингредиенты, от которых человеку действительно тяжело отказаться.

Чипсы, шоколад, пицца и мороженное вызывают зависимость, так как американцы привыкли употреблять эти продукты практически на каждой прогулке.

В список попала также сладкая газированная вода, которую все привыкли употреблять в неограниченном количестве, в особенности летом. Кроме того зависимость вызывают бургеры, кексы, сыры и бекон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:18
Ученые рассказали, что предотвратит развитие деменции
02:04
Древние люди Африки придумали новые технологии
01:45
В Латвии проходит шествие легионеров СС
00:12
В США хирург смотрел порно во время операций
23:49
Дональд Трамп-младший с женой объявили о разводе
22:23
Новое российское оружие способно уничтожить жизнь на Земле
21:50
Мужчина не смог доказать суду, что он жив
21:15
ЕС готовит пошлины на товары США из-за инициативы Трампа
20:35
ХАМАС приветствовал теракт в Самарии
20:02
Халабджу после 30 лет так и не оправился от атаки газом
19:55
Биткоину грозит "крест смерти"
19:28
Армия Асада освободила 70% Восточной Гуты
18:55
ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику
18:42
Лондон: исполнителя теракта в метро признали виновным
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus