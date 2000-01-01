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Ученые: алкоголь полезен | Фото: Thinkstock17.03 01:24   MIGnews.com

Ученые: алкоголь полезен

Специалисты из Великобритании ошеломили весь мир, рассказал о необычном и даже весьма полезном свойстве алкоголя. Эксперты смогли рассказать, что алкоголь не только вредит человеческому здоровью, но и приносит пользу.

В Великобритании эксперты решили провести весьма странный эксперимент, в котором согласились поучаствовать 80 человек. Результаты исследования не просто шокировали общественность, но и подтолкнули специалистов к новым выводам об алкоголе. Не секрет, что алкоголь и спиртные напитки приносят только вред здоровью, но есть и приятные, даже полезные качества алкогольного опьянения.

Ученые разделили участников на три группы. Первым дали безалкогольные напитки, вторым алкогольные, а третьим дали пиво, но сказали, что оно безалкогольное. А после все три группы сели смотреть детектив. Ученые открыли полезные качества алкоголя. И вот в конце, именно те две группы, которые пили алкогольные напитки, смогли до малейшей детали рассказать о детективе, несмотря на отвлекающие вопросы. А первая группа рассказала только образно. Так что оказалось, что алкогольное опьянение помогает человеку запомнить малейшие делали увиденного и воспроизвести их.
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