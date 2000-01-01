Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Что известно о зараженных израильтянах на борту коронавируса | Фото:16.02 10:15   MIGnews.com

Израильтяне заразились на лайнере коронавируса. Подробности

У израильтян на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, наблюдаются легкие проявления китайского коронавирусва.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

Уточняется, что зараженные израильтяне покинули корабль и были размещены в больнице. Израиль выслал своего доктора, который уже пообщался с японскими медиками.

Остальные граждане страны, которые находятся на борту судна, до сих пор не прошли диагностику. Министерство иностранных дел Израиля связалось со своими страховыми компаниями, чтобы вернуть граждан домой. По возвращении они проведут в изоляции еще какое-то время.

Ранее стало известно, что подтверждены три случая заражения коронавирусом на борту круизного лайнера среди израильтян. Всего число инфицированных достигло 355. Карантин на судне продолжится до 19 февраля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:29
Либерман подал петицию в БАГАЦ против главного раввина
10:08
БАГАЦ: все посылки будут проверяться таможенной службой
10:00
Гилад Шалит женится
09:44
Лайнер коронавируса: три изральтянина заражены
09:32
Нетаниягу назначит Барката министром финансов
09:11
В России ответили на обвинение Эрдогана по Ливии
08:50
Фридман возглавит комитет по аннексии Западного берега
08:36
Умерла актриса из "Секса в большом городе"
08:15
Хульдаи: постеры против Аббаса подобны пропаганде ISIS
08:05
Кахоль Лаван надеется перетянуть к себе электорат Мерец
07:29
Израиль отменяет поблажки Газе
07:05
Хизбалла возвела статую Касема Сулеймани на границе Израиля
06:44
Озвучены новые показатели смертности от вируса-убийцы
06:20
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus