16.02 10:15 MIGnews.com

Израильтяне заразились на лайнере коронавируса. Подробности

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У израильтян на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, наблюдаются легкие проявления китайского коронавирусва.Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.Уточняется, что зараженные израильтяне покинули корабль и были размещены в больнице. Израиль выслал своего доктора, который уже пообщался с японскими медиками.Остальные граждане страны, которые находятся на борту судна, до сих пор не прошли диагностику. Министерство иностранных дел Израиля связалось со своими страховыми компаниями, чтобы вернуть граждан домой. По возвращении они проведут в изоляции еще какое-то время.Ранее стало известно, что подтверждены три случая заражения коронавирусом на борту круизного лайнера среди израильтян. Всего число инфицированных достигло 355. Карантин на судне продолжится до 19 февраля.