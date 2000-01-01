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Лайнер коронавируса: три изральтянина заражены | Фото:16.02 09:44   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: три изральтянина заражены

Три израильтянина заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии.

Информация по поводу их состояния уточняется.

По последним данным, за прошедшие сутки зафиксировано 70 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 355.

Всего на борту лайнера коронавируса находятся 3,7 тысяч человек, включая экипаж. Напомним, что Diamond Princess не пустили в порт Йокагамы 3 февраля в связи с вспышкой вируса на борту.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац просил своего японского коллегу освободить израильтян, которые находятся на борту, однако получил отказ. Карантин на судне закончится 19 февраля.


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