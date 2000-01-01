Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Китай запустил производство лекарств от коронавируса | Фото:17.02 06:47   MIGnews.com

Китай запустил производство лекарств от коронавируса

В китайской провинции Чжэцзян запустили производство лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Об этом этом сообщает Reuters.

15 февраля препарат Фавейлавей, разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок.

Что примечательно, это первый препарат, который во время вспышки коронавируса потенциально может быть эффективен. Лекарство также может сыграть важную роль в профилактике заболевания.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:03
Аль Пачино расстался с израильской подругой
07:42
Рухани рассказал об отношениях Ирана с РФ и КНР
07:21
Активистка бросившая яблоко в Нетаниягу назвала его Гитлером  
07:10
"ЕС должен развить аппетит к силе"
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:30
Франция: переговорщики по Brexit порвут друг друга в клочья
04:20
Дочь Глюкозы побрилась и стала фиолетовой
03:10
На популярном курорте стреляли в отдыхающих
01:56
Схвачен художник из РФ, сливший секс-видео кандидата Макрона
23:24
Лайнер коронавируса: Канада эвакуирует своих граждан
22:40
Нетаниягу: Израиль превращается в мировую державу
22:18
В старинном московском храме устроили резню
21:57
Главы муниципалитетов: ждем решений в отношении террористов
21:36
ПА: мир с Израилем можно подписать за две недели
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus