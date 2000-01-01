17.02 06:47 MIGnews.com

Китай запустил производство лекарств от коронавируса

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В китайской провинции Чжэцзян запустили производство лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.Об этом этом сообщает Reuters.15 февраля препарат Фавейлавей, разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок.Что примечательно, это первый препарат, который во время вспышки коронавируса потенциально может быть эффективен. Лекарство также может сыграть важную роль в профилактике заболевания.