Китай запустил производство лекарств от коронавируса
В китайской провинции Чжэцзян запустили производство лекарств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.
Об этом этом сообщает Reuters.
15 февраля препарат Фавейлавей, разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок.
Что примечательно, это первый препарат, который во время вспышки коронавируса потенциально может быть эффективен. Лекарство также может сыграть важную роль в профилактике заболевания.