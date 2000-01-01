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Врач: эвакуация с лайнера коронавируса грозит эпидемией | Фото:16.02 18:19   MIGnews.com

Врач: эвакуация с лайнера коронавируса грозит эпидемией

Эпидемия коронавируса в Израиле может возникнуть, если перевезти хотя бы одного зараженного пассажира с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии.

Такое заявление сделал заведующий отделением инфекционных заболеваний в больнице "Зив" в Цфате врач Шимон Эдельштейн, передает Ynet.

"Даже если соблюдать все меры предосторожности, включая защитные костюмы, эвакуация пассажиров с корабля может привести к заражению других людей. Достаточно, чтобы один вирусоноситель побывал в туалете в самолете. От него могут заразиться все, кто после него зайдет в туалет", – сказал он.

По словам Эдельштейна, до сих пор мировое сообщество мало знает о новом виде коронавируса. Однако на данный момент точно известно одно: им довольно легко заразиться, против него нет вакцины.

Врач напомнил, что круизный лайнер за недели карантина превратился в "рассадник вируса", где практически невозможно избежать заражения.

"Мне жаль пассажиров, которые, по сути, заключены в каютах, им разрешают выйти на прогулку раз в день на один час. Пассажиры пребывают в страхе, опасаясь заболеть, тем более, когда постоянно слышат о новых случаях заражения. Вместе с тем, решение о введении жесткой изоляции принято не просто так, а в силу опасений за здоровье населения", – констатировал врач.


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