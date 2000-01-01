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Лайнер коронавируса: Канада эвакуирует своих граждан | Фото:16.02 23:24   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: Канада эвакуирует своих граждан

Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страныю

В частности, самолет, который заказало для эвакуации правительство Канады, доставит пассажиров из Японии на базу Вооруженных сил в Трентоне. После этого пассажиры будут осмотрены и доставлены на дополнительный 14-дневный карантин.

Перед посадкой в самолет всех эвакуированных из Diamond Princess проверят на наличие симптомов. Те, у кого они будут обнаружены, не смогут покинуть Японию. Вместо этого инфицированные будут размещены в медучреждениях Японии для лечения.

По последним данным, на борту круизного лайнера подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших возросло до 355 человек.


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