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В Китае вводят смертную казнь из-за коронавируса | Фото:16.02 13:59   MIGnews.com

В Китае вводят смертную казнь из-за коронавируса

В Китае будут казнить за сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного.

Об этом сказано в заявлении китайского суда, обнародованном 15 февраля.

Утаивание истории своих путешествий также может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению коронавируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности.

В таком случае человек будет приговорен к 10-летнему, пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Что примечательно, в субботу Национальная комиссия по здравоохранению КНР запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами передвигаться в автобусах, поездах и самолетах.

Все, кто возвращается домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней. Тот, кто откажется от карантина, будет наказан.


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