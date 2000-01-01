16.02 13:59 MIGnews.com

В Китае вводят смертную казнь из-за коронавируса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Китае будут казнить за сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного.Об этом сказано в заявлении китайского суда, обнародованном 15 февраля.Утаивание истории своих путешествий также может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению коронавируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности.В таком случае человек будет приговорен к 10-летнему, пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.Что примечательно, в субботу Национальная комиссия по здравоохранению КНР запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами передвигаться в автобусах, поездах и самолетах.Все, кто возвращается домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней. Тот, кто откажется от карантина, будет наказан.