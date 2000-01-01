Коронавирус: главный раввин Цфата призвал к массовой молитве

Элиягу объяснил, что пятая часть населения планеты испытывает "сильную тревогу", поскольку миллионы людей находятся на карантине или изолированы из-за смертельной вспышки коронавируса.
"Мы должны молиться за народ Китая и всех больных в других странах. Пусть Бог услышит нашу молитву: "И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. (Бытие 28:14)", – сказал он.
На прошлой неделе раввин написал статью для сайта новостей Srugim, в которой утверждал, что так же, как Авраам молился за исцеление Авимелеха (Бытие 20:17), так и еврейский народ должен молиться о выздоровлении тысяч страдающих от коронавируса.
"Сейчас в Китае чума, которая заразила десятки тысяч. Тора говорит: "Не будь бессердечным" (Второзаконие 15:7). Мы должны молиться за них, либо самостоятельно, либо коллективно", – призвал раввин.
Массовый молитвенный сбор у Западной стены должен состояться в воскресенье, 16 февраля, в 16:30.