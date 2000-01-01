Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: раввин Цфата призвал к коллективной молитве | Фото:16.02 10:57   MIGnews.com

Коронавирус: главный раввин Цфата призвал к массовой молитве

Главный раввин Цфата Шмуэль Элиягу призвал евреев помолиться за жертв коронавируса COVID-2019 возле Западной стены в воскресенье.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Элиягу объяснил, что пятая часть населения планеты испытывает "сильную тревогу", поскольку миллионы людей находятся на карантине или изолированы из-за смертельной вспышки коронавируса.

"Мы должны молиться за народ Китая и всех больных в других странах. Пусть Бог услышит нашу молитву: "И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. (Бытие 28:14)", – сказал он.

На прошлой неделе раввин написал статью для сайта новостей Srugim, в которой утверждал, что так же, как Авраам молился за исцеление Авимелеха (Бытие 20:17), так и еврейский народ должен молиться о выздоровлении тысяч страдающих от коронавируса.

"Сейчас в Китае чума, которая заразила десятки тысяч. Тора говорит: "Не будь бессердечным" (Второзаконие 15:7). Мы должны молиться за них, либо самостоятельно, либо коллективно", – призвал раввин.

Массовый молитвенный сбор у Западной стены должен состояться в воскресенье, 16 февраля, в 16:30.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:51
Египет строит стену на границе с Газой
11:30
ЦАХАЛ опубликовал фото военнослужащей раздетой по пояс
11:17
Драка на суде по делу об убийстве Соломона Тека  
10:36
Помпео: "смерть" Трансатлантического альянса преувеличена
10:29
Либерман подал петицию в БАГАЦ против главного раввина
10:15
Израильтяне заразились на лайнере коронавируса. Подробности
10:08
БАГАЦ: все посылки будут проверяться таможенной службой
10:00
Гилад Шалит женится
09:44
Лайнер коронавируса: три изральтянина заражены
09:32
Нетаниягу назначит Барката министром финансов
09:11
В России ответили на обвинение Эрдогана по Ливии
08:50
Фридман возглавит комитет по аннексии Западного берега
08:36
Умерла актриса из "Секса в большом городе"
08:15
Хульдаи: постеры против Аббаса подобны пропаганде ISIS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus