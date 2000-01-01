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Озвучены новые показатели смертности от вируса-убийцы | Фото:16.02 06:44   MIGnews.com

Озвучены новые показатели смертности от вируса-убийцы

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне применили новый подход для определения процента смертности от коронавируса Covid-19.

Об этом сказано в докладе исследователей для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, ученые предложили разделить случаи смертности на территории материкового Китая и за его пределами, оценив данные отдельно.

Дело в том, что по неофициальным данным в мире смертность составляет около 2%. Ученые считают, что эти показатели не учитывают многие факторы.

Из-за переполненности китайских больниц, в статистику попадают только тяжелые случаи. Тем временем за его пределами вирус обнаруживают чаще.

По результатам исследования, летальность инфекции с вероятностью до 95% составляет 0,4−4% от всех инфицированных. Если вирус фиксируют у человека в течение 14 дней, то средний показатель составляет — 0,9%. Если срок вдвое короче — 0,8%.

Такой показатель значительно выше, как в сезонного гриппа (0,1%), но значительно ниже, чем у других коронавирусов SARS и MERS.


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