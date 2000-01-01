16.02 09:57 MIGnews.com

Раковые гены могут передаваться женщинам по отцовской линии

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Ученые из США считают, что им удалось открыть генную мутацию, которая способна повышать риск развития рака яичников, которая передается от отца дочери.Носителем обнаруженной генетической вариации является Х-хромосома, отмечают исследователи.Этой мутации нет в перечне уже известных генов предрасположенности к развитию рака, на которые женщины могут сдать анализы.Однако специалистам придется провести дальнейшие исследования, чтобы подтвердить поведение выявленного гена.Научная статья опубликована в журнале PLoS Genetics.В настоящее время женщины, в роду которых кто-то болел раком, могут пройти обследование на наличие гена BRCA, который существенно повышает риск развития рака груди или яичников.Однако исследователи полагают, что может быть много других случаев - на первый взгляд, спорадического рака яичников, - которые на самом деле имеют наследственную генетическую природу. В некоторых случаях генетическую предрасположенность девочки могут получить через Х-хромосому, которую они наследуют от отца.Мужчины передают своим дочерям одну Х-хромосому.Доктор Кевин Энг и его коллеги из Института рака Росуэлл Парк сосредоточились на одном подозрительном гене под названием MAGEC3, расположенном в отцовской Х-хромосоме.Рак яичников, связанный с генами, унаследованными от отца (и бабушки по отцовской линии), развивался в более раннем возрасте, чем связанный с материнскими генами. Также ученые нашли связь между развитием этого заболевания у женщин и более высокими показателями рака предстательной железы у отцов и сыновей.