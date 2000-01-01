Назван действенный способ защиты от рака молочной железы
Существует семь действенных способов защиты от рака молочной железы.
К такому выводу пришли индийские медики, порекомендовав ряд продуктов, которые успешно снижают вероятность развития онкологического заболевания из-за большого количества антиоксидантов.
Так, употребление одного стакана ягод в день, таких как малина и клубника, способствует минимизации развития злокачественного новообразования. Также можно есть чернослив, поскольку содержащиеся в нем полифенолы препятствуют размножению клеток рака молочной железы.
Также можно добавить в рацион овощи, такие как капуста и брокколи. Они не только богаты пищевыми волокнами, витаминами С, Е и К, но и содержат глюкозинолаты, способные обезвреживать токсичные соединения в организме.
Также медики советуют употреблять оранжевые овощи, содержащие каротиноиды и обладающие противоопухолевыми свойствами. Цельные зерновые продукты также подойдут для профилактики: коричневый рис, кукуруза, ячмень.
Более того, способом защиты от смертельного недуга являются Омега-3, потому специалисты советуют есть жирную рыбу, оливковое масло, семена и орехи. Также медики советуют употреблять специи, такие как перец чили и куркума, и включить в рацион красное мясо.