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Назван действенный способ защиты от рака молочной железы | Фото:16.01 19:06   MIGnews.com

Назван действенный способ защиты от рака молочной железы

Существует семь действенных способов защиты от рака молочной железы.

К такому выводу пришли индийские медики, порекомендовав ряд продуктов, которые успешно снижают вероятность развития онкологического заболевания из-за большого количества антиоксидантов.

Так, употребление одного стакана ягод в день, таких как малина и клубника, способствует минимизации развития злокачественного новообразования. Также можно есть чернослив, поскольку содержащиеся в нем полифенолы препятствуют размножению клеток рака молочной железы.

Также можно добавить в рацион овощи, такие как капуста и брокколи. Они не только богаты пищевыми волокнами, витаминами С, Е и К, но и содержат глюкозинолаты, способные обезвреживать токсичные соединения в организме.

Также медики советуют употреблять оранжевые овощи, содержащие каротиноиды и обладающие противоопухолевыми свойствами. Цельные зерновые продукты также подойдут для профилактики: коричневый рис, кукуруза, ячмень.

Более того, способом защиты от смертельного недуга являются Омега-3, потому специалисты советуют есть жирную рыбу, оливковое масло, семена и орехи. Также медики советуют употреблять специи, такие как перец чили и куркума, и включить в рацион красное мясо.


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