Ученые испытали первую за 100 лет вакцину от туберкулеза
Впервые за сто лет создана вакцина от туберкулеза, ее уже проверили на мышах, заявили американские ученые. Создание лекарства поможет в борьбе со штаммами болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Applied and Environmental Microbiology.
Специалист из Исследовательского института Гопкирка в Пальмерстоне.Аксель Гайзер рассказал, что в процессе опытов из микробов были выделены био-капли, которые внедрили в организм мышей. Иммунная система грызунов на них отреагировала.
В процессе экспериментов в дальнейшем ученые планируют выяснить, как мыши отреагируют на настоящий туберкулез.
Туберкулез – это инфекционное заболевание, чаще всего заразное. Одним из возбудителей является бактерия Mycobacterium tuberculosis, чаще всего поражающая легкие. Туберкулез разделяют на открытую и закрытую форму заболевания.
При закрытой форме больные обычно малоопасны для окружающих.
По данным ВОЗ, с 2000 года было спасено более 49 миллионов человеческих жизней благодаря эффективной диагностике и лечению.