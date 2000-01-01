18.01 04:21 MIGnews.com

Ученые рассказали, как предотвратить диабет

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Американские медики выяснили, что употребление молочных продуктов помогает снизить риск диабета и ожирения, пишет Medikforum.Во время эксперимента 3 тысячи человек поделили на две группы – половина испытуемых постоянно употребляла жирные молочные продукты, например, молоко, йогурты, кефир, сыр. Остальные питались по своему усмотрению. По итогам исследования оказалось, что у тех, кто постоянно кушает молочные продукты, риск развития диабета второго типа сокращается на 50%.Кроме того удалось выяснить, что дети, которые пьют много молока и постоянно употребляют молочные продукты, менее склонны к развитию ожирения.