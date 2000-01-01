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Названа полезная для диабетиков овсянка | Фото:16.12 02:00   MIGnews.com

Названа полезная для диабетиков овсянка

Употребление овсянной каши с высоким содержанием клетчатки может принести пользу сердечно-сосудистой системе и помочь контролировать уровень сахара в крови.

Об этом рассказала американский диетолог Лия Кауфмам, передает МедикПортал.

"В одной чашке овсяной муки содержится около 30 граммов углеводов с содержанием 4 г клетчатки. Клетчатка важна для всех, но особенно для людей с диабетом. Она содержит бета-глюкан, особый тип растворимых волокон, который увеличивает время, необходимое для переваривания, помогая замедлить высвобождение глюкозы в тонкой кишке", – пояснила диетолог.

Согласно исследованиям, взрослые с сахарным диабетом второго типа, которые ели овес и овсяные отруби в течение полугода, замечали резкое снижение уровня сахара в крови за в течение суток.

Диетологи советуют употреблять традиционные овсянные хлопья, поскольку продукт быстрого приготовления имеет более высокий гликемический индекс, из-за чего уровень сахара в крови быстрее повышается. Таким образом, обычная овсянка имеет ГИ – 55, а быстрого приготовления – 79.


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