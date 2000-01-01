Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ФРГ:родителей будут штрафовать за невакцинацию детей от кори 15.11 15:30   MIGnews.com

ФРГ:родителей будут штрафовать за невакцинацию детей от кори

Парламент Германии утвердил закон, обязывающий делать прививки против кори детям, посещающим детский сад и начальную школу.

Родителям и школам, которые отказываются выполнять требования законодательства, грозят штрафы до 2500 евро.

Обязательная вакцинация также будет касаться учителей, просителей убежища и беженцев, живущих в общественных центрах, а также сотрудников центров. Медицинские страховщики обязаны будут заключать соглашения с медицинской службой страны о возмещении расходов на вакцинацию, проводимых в школах.

Закон вступит в силу в марте 2020 года, однако остается беспокойство о применении обязательной вакцинации, пишет TheGuardian.

В частности, высказываются опасения, что родители, которые против вакцин, могут подделать медицинскую документацию. Также остается неясность относительно того, как будет решаться вопрос о посещении школы в случаях, когда родители официально отказались от прививки своему ребенку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
Холон: состояние 8-летней девочки улучшилось
15:08
Израиль: цены продолжают расти
14:50
Стокгольм: из здания правительства вынесли оружие и патроны
14:39
Найдена связь между выхлопными газами и раком мозга
14:18
"Исламский джихад" обиделся на ХАМАС
13:27
15-летний ребенок спас свою сестру из пасти крокодила
13:05
Секретно: соглашение Нетаниягу на заседании правительства
12:42
Семьи жертв террора подали в суд на ХАМАС
12:21
Хаменеи: нужно избавить от таких бандитов, как Нетаниягу
12:02
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
11:41
Юго-восточную Францию завалило снегом
11:28
Эдельштейн о маркировке продуктов: будут последствия
11:09
Египет укрепляет связи с Сирией
10:48
В Италии открыли приюты для разведенных мужчин
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus