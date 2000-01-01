ФРГ:родителей будут штрафовать за невакцинацию детей от кори
Парламент Германии утвердил закон, обязывающий делать прививки против кори детям, посещающим детский сад и начальную школу.
Родителям и школам, которые отказываются выполнять требования законодательства, грозят штрафы до 2500 евро.
Обязательная вакцинация также будет касаться учителей, просителей убежища и беженцев, живущих в общественных центрах, а также сотрудников центров. Медицинские страховщики обязаны будут заключать соглашения с медицинской службой страны о возмещении расходов на вакцинацию, проводимых в школах.
Закон вступит в силу в марте 2020 года, однако остается беспокойство о применении обязательной вакцинации, пишет TheGuardian.
В частности, высказываются опасения, что родители, которые против вакцин, могут подделать медицинскую документацию. Также остается неясность относительно того, как будет решаться вопрос о посещении школы в случаях, когда родители официально отказались от прививки своему ребенку.