Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Стало известно, как быстро стабилизировать давление | Фото:16.11 06:46   MIGnews.com

Стало известно, как быстро стабилизировать давление

С помощью нажатия на определенную точку можно кардинально улучшить свое самочувствие.

Например, нажатие на одну из таких точек поможет снизить артериальное давление и успокоить сердце.

Этот метод особенно рекомендуется в том случае, если присутствует звон в ушах, а также если нужно быстро привести себя в порядок и поставить на ноги.

Соответствующую точку можно нащупать на подушечке среднего пальца. На нее нужно нажать и держать как минимум одну минуту. После такой манипуляции уходит любая боль, включая боль в позвоночнике и головную боль.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:12
Помпео назвал отличия между Голанскими высотами и Крымом
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:35
Эрнст не пустит Бузову на Евровидение
04:22
Крестницу Путина заподозрили в экстремизме
03:15
Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые
02:00
Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»
00:47
«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
23:38
Назвали дату встречи Зеленского и Путина
23:09
Представители 41 страны выступят на Евровидении-2020  
22:44
Территория «Бабьего Яра» в Киеве стала заповедником
22:22
Instagram в тестовом режиме скрывает лайки под постами
21:55
В Украине задержали одного из лидеров ИГ
21:49
Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС
21:30
Захарова: статьи иноСМИ - галлюцинации сумасшедшего
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus