16.11 06:46 MIGnews.com

Стало известно, как быстро стабилизировать давление

Поделиться

Все по теме

Комментарии





С помощью нажатия на определенную точку можно кардинально улучшить свое самочувствие.Например, нажатие на одну из таких точек поможет снизить артериальное давление и успокоить сердце.Этот метод особенно рекомендуется в том случае, если присутствует звон в ушах, а также если нужно быстро привести себя в порядок и поставить на ноги.Соответствующую точку можно нащупать на подушечке среднего пальца. На нее нужно нажать и держать как минимум одну минуту. После такой манипуляции уходит любая боль, включая боль в позвоночнике и головную боль.