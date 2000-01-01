16.11 03:15 MIGnews.com

Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые

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Ученые выяснили новую опасность употребления продуктов, которые содержат большое количество сахара.Соответствующий эксперимент проводили ученые из Канады- об этом сообщает Scientific Reports.Исследования показали, что употребление продуктов с большим содержанием сахара, на регулярной основе, способно привести к многим и серьезным заболеваниям. Таким образом, присутствие таких продуктов приведет к множеству воспалительных процессов кишечника, а соответственно нанести сильный удар по состоянию и здоровью человека.В рамках исследования, ученые провели эксперимент на подопытных мышах, которых на постоянной основе кормили преимущественно сахаром. Результаты эксперимента не заставили себя долго ждать и уже в скором времени показали, что подопытные стали в разы восприимчивые к колиту, спровоцированному химическим образом. Также, всего после двух дней такого рациона у мышей наблюдались более хронические симптомы, чем у тех, кто придерживался правильному и сбалансированному рациону.Как объяснили ученые, большое содержание сахара является провокатором активного развития бактерий, которые в свою очередь способствуют развитию болезней в организме. Кроме того, продукты бактерий могут спокойно перемещаться по всему организму, начиная от кишечника. Таким образом ученые сделали вывод и предостерегли общественность, что такая диета в последствии может стать причиной появления и более тяжелых заболеваний, вплоть до болезни Паркинсона и Альцгеймера.