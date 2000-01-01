Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые | Фото:16.11 03:15   MIGnews.com

Сахар оказался вреден для кишечника, - ученые

Ученые выяснили новую опасность употребления продуктов, которые содержат большое количество сахара.

Соответствующий эксперимент проводили ученые из Канады- об этом сообщает Scientific Reports.

Исследования показали, что употребление продуктов с большим содержанием сахара, на регулярной основе, способно привести к многим и серьезным заболеваниям. Таким образом, присутствие таких продуктов приведет к множеству воспалительных процессов кишечника, а соответственно нанести сильный удар по состоянию и здоровью человека.

В рамках исследования, ученые провели эксперимент на подопытных мышах, которых на постоянной основе кормили преимущественно сахаром. Результаты эксперимента не заставили себя долго ждать и уже в скором времени показали, что подопытные стали в разы восприимчивые к колиту, спровоцированному химическим образом. Также, всего после двух дней такого рациона у мышей наблюдались более хронические симптомы, чем у тех, кто придерживался правильному и сбалансированному рациону.

Как объяснили ученые, большое содержание сахара является провокатором активного развития бактерий, которые в свою очередь способствуют развитию болезней в организме. Кроме того, продукты бактерий могут спокойно перемещаться по всему организму, начиная от кишечника. Таким образом ученые сделали вывод и предостерегли общественность, что такая диета в последствии может стать причиной появления и более тяжелых заболеваний, вплоть до болезни Паркинсона и Альцгеймера.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:22
Крестницу Путина заподозрили в экстремизме
02:00
Netflix продолжит серию «Полицейский из Беверли-Хиллз»
00:47
«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате
23:38
Назвали дату встречи Зеленского и Путина
23:09
Представители 41 страны выступят на Евровидении-2020  
22:44
Территория «Бабьего Яра» в Киеве стала заповедником
22:22
Instagram в тестовом режиме скрывает лайки под постами
21:55
В Украине задержали одного из лидеров ИГ
21:49
Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС
21:30
Захарова: статьи иноСМИ - галлюцинации сумасшедшего
21:04
В ООН решили дальнейшую судьбу БАПОР
20:45
Лидер Литвы помиловал шпионов РФ
20:29
Мать Иссахар обратилась к Путину: имею право увидеть дочь
19:29
Ганц попросил Ривлина о новой встрече: нужен совет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus